В Узде пройдет бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века

Новости Беларуси. Уникальное событие ждет жителей и гостей Узды. 20 августа на площадке у Дворца культуры состоится бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века. Посвящено мероприятие 155-летию со дня рождения Марии Магдалены Радзивилл – знаменитой княгини, меценатки и просветительницы.

Участники окажутся на балу у Магдалены, посетят художественный салон и выставки. А напоследок все желающие смогут совершить экскурсию по имению меценатки в окрестностях райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.