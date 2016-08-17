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В Узде пройдет бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века

17 августа 2016 14:51
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Новости Беларуси. Уникальное событие ждет жителей и гостей Узды. 20 августа на площадке у Дворца культуры состоится бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века. Посвящено мероприятие 155-летию со дня рождения Марии Магдалены Радзивилл – знаменитой княгини, меценатки и просветительницы.

Участники окажутся на балу у Магдалены, посетят художественный салон и выставки. А напоследок все желающие смогут совершить экскурсию по имению меценатки в окрестностях райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Культурные традиции

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