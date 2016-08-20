Праздник украинской культуры в Минске: песни, гопак, борщ и вареники

Новости Беларуси. Зажигательный гопак, народные песни, и, конечно, фирменный борщ с чесночными пампушками. Праздник украинской культуры 20 августа проходит в Минске.

В программе праздника – выступления народных коллективов, выставки и всевозможные дегустации. Белорусам и гостям города предлагали отведать картофельные галушки, пирожки одесские и украинские вареники. А рейтинг самого интересного, по праву, возглавила выставка вышивки и традиционных рушников. Внимание привлекал и украинский фольклор.

В следующую субботу площадка у Минской ратуши соберет поклонников грузинской культуры. Здесь отметят национальный праздник Тбилисоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.