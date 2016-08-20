Прямой эфир

Праздник украинской культуры в Минске: песни, гопак, борщ и вареники

20 августа 2016 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зажигательный гопак, народные песни, и, конечно, фирменный борщ с чесночными пампушками. Праздник украинской культуры 20 августа проходит в Минске.

В программе праздника – выступления народных коллективов, выставки и всевозможные дегустации. Белорусам и гостям города предлагали отведать картофельные галушки, пирожки одесские и украинские вареники. А рейтинг самого интересного, по праву, возглавила выставка вышивки и традиционных рушников. Внимание привлекал и украинский фольклор.

В следующую субботу площадка у Минской ратуши соберет поклонников грузинской культуры. Здесь отметят национальный праздник Тбилисоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Культурные традиции

Другие новости рубрики

Все новости
Поучаствовать в Дне белорусской письменности в Рогачёве приедут представители 19 стран
19 августа 2016 14:03

Поучаствовать в Дне белорусской письменности в Рогачёве приедут представители 19 стран

В Узде пройдет бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века
17 августа 2016 14:51

В Узде пройдет бал-реконструкция конца ХІХ – начала ХХ века

Артисты ансамбля танца «Раўніца» стали победителями международного фестиваля «Планета счастья»
16 августа 2016 14:34

Артисты ансамбля танца «Раўніца» стали победителями международного фестиваля «Планета счастья»