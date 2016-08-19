Поучаствовать в Дне белорусской письменности в Рогачёве приедут представители 19 стран

Новости Беларуси. Представители 19 стран приедут в нашу республику на День белорусской письменности. До этого большого культурного события осталось ровно две недели: торжества состоятся 3 и 4 сентября. Столицей праздника в этом году выбран древний белорусский город Рогачёв.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Город преобразился до неузнаваемости. Важно, что будет открыт Дом книги. Дом книги – это не только торговля книгами, это и библиотека, и читальный зал. И поэтому я думаю, что это хороший объект социального назначения, который будет сегодня таким подарком для города и его жителей.

К слову, фонды Дома книги пополнятся уникальными экземплярами уже в День письменности. Гости фестиваля привезут свои любимые произведения в дар городу – хозяину праздника. Эта новая традиция рождается именно в Рогачёве.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Гэты год творчы и вельми цікавы для гледачоў. Я нават проста ўяуляю, як вядомыя дзеячы мастацтва, навукі, культуры праз тэлебачанне будуць разам з намі тут, у Рагачове. А самае галоўнае свята, якое адбудзецца тут, дзякуючы СТВ убачаць мільёны жахароў нашай краіны.

Напоминаем: о самом интересном и важном, что произойдёт на празднике белорусской письменности, можно будет узнать из эфира нашего телеканала. СТВ – один из официальных соорганизаторов этого масштабного события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.