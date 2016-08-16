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«Исцелить» произведение искусства: белорусские реставраторы Аркадий Шпунт и Юлия Мисюченко

16 августа 2016 10:26
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Реставратор, словно врач, спасает произведения искусства от гибели. Аркадий Самуилович Шпунт уже около 40 лет исцеляет каждое повреждение, стремится сохранить первозданную прелесть творения. За его плечами – реставрация лепнины Софийского собора, сохранение керамического убранства усыпальницы князей Паскевичей и много других значимых трудов.

Бытует мнение, что лучшие реставраторы – это люди с художественным образованием, которые мечтали стать творцами кисти, но поняли, что вряд ли достигнут образцового уровня великих мастеров.

В Беларуси большое количество памятников искусства нуждается в реставрации. За многолетнюю историю практически каждая икона была перерисована. Делалось это для сохранения изображения или же, наоборот, для его изменения.

Узнать тайны памятника помогает своеобразный рентген, который включает химический анализ красочного слоя, зондаж и другие исследования.

В настоящее время в Национальном художественном музее проходит активная реставрация картин Ивана Айвазовского. Мы застали мастера Юлию Вячеславовну за кропотливой работой над произведением «Буря на Азовском море в апреле 1886 года».

Сюжет трагической гибели парусного судна «Ястреб», после которой спасся лишь один матрос по фамилии Яремченко, запечатлён на холсте великого художника.

Это произведение пережило две реставрации. Мастера прикладывают максимум усилий, чтобы колорит художника порадовал зрителя.

Главная заповедь реставратора – не навреди. Хранители вечности не имеют права на ошибку.

# Культура # Фотофакт # Аркадий Шпунт # живопись # Юлия Мисюченко # реставратор

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