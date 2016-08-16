Артисты ансамбля танца «Раўніца» стали победителями международного фестиваля «Планета счастья»

Новости Беларуси. «Покорили Солнечный берег». Юные борисовские артисты стали победителями международного фестиваля «Планета счастья», который прошел в Болгарии. Учеников средней школы № 2, объединенных в ансамбль танца «Раўніца», признали лучшими в номинации «Хореография», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жюри отметило также и сольную работу четырех борисовских танцоров дипломами первой степени. Не обошли вниманием и белорусских музыкантов. Так, молодые артисты из второй школы Борисова взошли на вторую ступень фестивального пьедестала.

Анатолий Беляев,ученик средней школы № 2 Борисова:

Когда я езжу по Беларуси, со мной мой учитель по музыке. А там я ездил совершенно один, я ни с кем не тренировался. Конечно, было трудно. Там были очень конкуренты хорошие. Приезжали из Грузии, танцевали лезгинку. У них получалось очень хорошо.

Соперниками борисовчан были творческие коллективы из России, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии. Кроме творческих побед, из солнечной Болгарии школьники привезли и спортивные медали. Команда местных футболистов стала серебряным призером фестиваля.

Алексей Тютюнов, учитель хореографии средней школы № 2 Борисова:

Наши дети выступили достойно очень, заняли первое место в своей возрастной категории. Хочу подчеркнуть, что у нас дети занимаются в обычной школе на факультативах. То есть те дети, которые пришли сегодня выступать – это один класс обычной школы. Они занимаются хореографией, музыкой и поэтому для них, я считаю, это очень даже здорово.