Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания

Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание театра возвели 37 лет назад. С тех пор не обновлялось оборудование и инженерные сети. Есть проблема и касаемо нехватки репетиционных и производственных помещений. Ограниченность прилегающей территории и сложная форма зала стали препятствием на пути обновления.
Сочетать классический облик театра с новыми пристройками – дело не из простых. Поэтому и решили объявить конкурс на лучшую концепцию. Новые проекты должны устроить всех: чтобы и глазу было приятно, и функциональная сторона не уступала.