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Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания

20 июня 2018 17:02
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Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания-1

Здание театра возвели 37 лет назад. С тех пор не обновлялось оборудование и инженерные сети. Есть проблема и касаемо нехватки репетиционных и производственных помещений. Ограниченность прилегающей территории и сложная форма зала стали препятствием на пути обновления.

Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания-4

Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания-6

Сочетать классический облик театра с новыми пристройками – дело не из простых. Поэтому и решили объявить конкурс на лучшую концепцию. Новые проекты должны устроить всех: чтобы и глазу было приятно, и функциональная сторона не уступала.

Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания-8

Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания-10

# Строительство # Культура # Фотофакт

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