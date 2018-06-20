Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания

Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание театра возвели 37 лет назад. С тех пор не обновлялось оборудование и инженерные сети. Есть проблема и касаемо нехватки репетиционных и производственных помещений. Ограниченность прилегающей территории и сложная форма зала стали препятствием на пути обновления.