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В столице наступила осень... Музыкальная

17 октября 2006 11:03
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В стране стартовал Международный фестиваль искусств <Белорусская музыкальная осень>. Мероприятие приурочено к 70-летию Белорусской государственной филармонии и проводится уже в 33-й раз.Главной сценической площадкой станет Белорусская государственная филармония, однако фестивальные концерты будут звучать не только в столице, но и в областях страны. В Большом концертном и в малом зале имени Григория Ширмы Белгосфилармонии пройдут свыше 30 концертов с участием музыкантов из девяти стран. В программе фестиваля выступления солистов камерных оркестров и белорусских фольклорных ансамблей.
# Культура

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