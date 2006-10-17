В культурной жизни Беларуси - ещё одно яркое событие

17 октября в республике впервые откроется 1-й Международный фестиваль Юрия Башмета.

Идея его организации принадлежит молодому талантливому белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру. Почетным председателем оргкомитета музыкального форума стал Юрий Башмет, который активно принимал участие в формировании фестивальной программы.

Минская публика сможет увидеть и услышать его выступление с камерным ансамблем <Солисты Москвы> в большом зале Дворца Республики. Завершающий аккорд - концерт великого скрипача Гидона Кремера и камерного оркестра <Кремерата-Балтика>.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международного фестиваля Юрия Башмета. Глава государства пожелал участникам, чтобы нынешний фестиваль стал светлым и радостным праздником искусства, заложил традицию проведения подобных встреч прославленных мастеров на белорусской земле.