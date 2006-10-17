Русский драматический театр имени Горького открыл новый сезон

Зрители увидят не только уже полюбившиеся спектакли, но и премьеры. Первая из них - мюзикл белорусского композитора <Укрощение строптивой> по одноименной пьесе Шекспира. <Русский театр> обещает познакомить публику и с современной белорусской пьесой. начинает Свою работу проект <Театр на стульях>. Любой молодой драматург может принести свою пьесу на суд жюри. На конкурсе уже отобраны четыре произведения. По лучшему из них будет поставлен спектакль.