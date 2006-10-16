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Германия стала ареной масштабного театрализованного представления

16 октября 2006 14:06
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Под городом Йена на востоке страны была воссоздана одна из величайших побед Наполеона Бонапарта. Ровно 200 лет назад в ходе Йена-Ауэрштедского сражения французская армия сокрушила войска прусского короля Фридриха III.

Предместья немецкого города Йены узнавали с трудом, даже местные жители. Десятки пушек, сотни лошадей и свыше тысячи французских и прусских солдат на несколько часов перенесли зрителей на два века назад. Любители военной истории из разных стран воссоздали картину одной из самых блестящих побед Наполеона Бонапарта.
 
<Это было величайшее сражение и величайшая победа Наполеона. Битва французского императора против прусского короля Фридриха известна как Йенская или Йена-Ауэрштедская. Она заставила Пруссию на семь лет выйти из антифранцузской коалиции. Мы благодарны властям, которые позволили нам организовать это шоу>, - сказал участник представления Хейко Глатц.

Многие из участников представления  считают Йена-Ауэрштедское сражение символом европейского единства. Тот факт, что  роль Наполеона сыграл американец возражений не вызвал. Великолепная импровизация Марка Шнайдера поразила не только зрителей, но и самих участников. 

200 лет назад в битве под Йеной погибли 50 тысяч солдат. Во время нынешней инсценизации исторических событий никто не пострадал. А посмотреть на воспроизведение баталии пришли 30 тысяч зрителей.

# Культура

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