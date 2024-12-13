Парламент Молдовы вводит режим ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса

Парламент Молдовы дал согласие на введение в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней, которое начнется с 16 декабря, в связи с энергокризисом. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Дорин Речан высказал опасения, что приостановка транзита газа по территории Украины может привести к возникновению гуманитарного кризиса в Приднестровье, так как 300 000 граждан останутся без газа и электричества. Молдова рассчитывает на поставки российского газа через Украину и может получать электричество от Молдавской государственной районной электростанции и линии Исакча – Вулканешты.

В то время как запасов угля на МГРЭС хватит на 30-50 дней, линия Исакча-Вулканешты подвергается риску, поскольку она проходит по украинской территории. Если МГРЭС будет остановлена, Молдова будет вынуждена закупать энергию в странах Европы, в частности в Румынии.

Компания «Газпром» предложила Кишиневу и Украине начать переговоры о продолжении транзита газа в ПМР в ближайший год, однако Украина не имеет планов по продлению существующего контракта, срок действия которого истекает в конце 2024 года.