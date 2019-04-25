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В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко

25 апреля 2019 19:50
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Новости Беларуси. Музей Станислава Монюшко начал работать в Смиловичах Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-1

Ранее экспозиция располагалась в поселке Озерный. Однако с появлением нового здания экспонаты переехали в собственное помещение. Сейчас в двух залах посетители могут увидеть ноты знаменитого композитора, фотографии из оперных постановок, сценические костюмы, копии театральных афиш.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-4

Кроме того, в музее работает музыкальная гостиная, где звучат произведения Станислава Монюшко.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-7

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
В нашей гостиной все время звучит музыка Монюшко. Исполняют ее учащиеся Смиловичской и Червенской детских школ искусств. Мы приглашаем музыкантов из Белгосфилармонии.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-10

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Музей гэты адзіны ў свеце. Арыгіналаў засталося вельмі мала, прыходзілася па крупіцах збіраць 69-га года матэрыялы. Рыбілі паступова ўсё, каб сабраць новую экспазіцыю.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-13

Новые экспонаты получены благодаря сотрудничеству с Литовским музеем музыки, кино и театра. Сейчас учреждение ждет копии изображений отца знаменитого композитора.

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-16

В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко-18

# Музеи # Культура # Елена Заборонок # Ирина Середа # Фотофакт

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