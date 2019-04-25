В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко

Новости Беларуси. Музей Станислава Монюшко начал работать в Смиловичах Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее экспозиция располагалась в поселке Озерный. Однако с появлением нового здания экспонаты переехали в собственное помещение. Сейчас в двух залах посетители могут увидеть ноты знаменитого композитора, фотографии из оперных постановок, сценические костюмы, копии театральных афиш.

Кроме того, в музее работает музыкальная гостиная, где звучат произведения Станислава Монюшко.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:

В нашей гостиной все время звучит музыка Монюшко. Исполняют ее учащиеся Смиловичской и Червенской детских школ искусств. Мы приглашаем музыкантов из Белгосфилармонии.

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Музей гэты адзіны ў свеце. Арыгіналаў засталося вельмі мала, прыходзілася па крупіцах збіраць 69-га года матэрыялы. Рыбілі паступова ўсё, каб сабраць новую экспазіцыю.