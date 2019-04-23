«Внимание к любой мелочи». Как проходят репетиции к праздничному телеконцерту СТВ?

Новости Беларуси. Команда СТВ готовит к эфиру большой праздничный концерт – «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его телеверсию вы сможете увидеть 9 Мая. Именитые ведущие, известные артисты белорусской эстрады, популярные музыкальные группы. Откроет программу номер шоу-балета. Над созданием выпуска упорно работает опытная команда профессионалов. Всех секретов раскрывать пока не будем, но приоткроем завесу тайны.

Виктория Ходосок, СТВ:

Думаю, вам всегда интересно видеть закулисье телевизионной жизни. И мы это красиво покажем. Сейчас артисты, музыканты, ведущие упорно готовятся к записи телеверсии концерта, отрабатывают детали. Внимание к любой мелочи, чтобы в эфир всё вышло без брака. Пока номера и «фишки» выступлений каждый прорабатывает на своей площадке. А уже через неделю участники встретятся на генеральной репетиции. Интонация, манеры и выученный текст – проверка способностей. У Ярослава Мещерякова почти экзамен. Для этого специально сегодня приехал из Гродно. Его наставники – именитый драматург, в то же время и соведущий – Алексей Дударев и режиссёр Агата Мацко. В свои 9 Ярослав и представить не мог, что когда-то станет частью большого телевизионного проекта СТВ.

Ярослав Мещеряков, ведущий телевизионного проекта СТВ:

Это было очень неожиданно. Нам позвонили и сказали, что всё, приглашаем вас на СТВ. Я прыгнул на диван и начал очень радоваться.

Алексей Дударев, драматург, ведущий телевизионного проекта СТВ:

Пазнаёміліся, выдатны хлопец. Усё ведае, усё разуме. Таленавіты. Толькі не зазнавайся.

Про их тандем можно сказать – сработались. Слаженность команды проверяют и ещё у одной пары ведущих – Ирины Мартьяновой и Юрия Круглика.

Ирина Мартьянова и Юрий Круглик, ведущие телевизионного проекта СТВ:

Первая читка сценария прошла успешна. Не поругались. Будем работать вместе долго и счастливо.

Ну, я надеюсь, да. Вообще для меня это тоже не простая работа, потому что … может даже, не потому что я впервые участвую в таком проекте, а здесь должна быть очень тщательная скрупулёзная работа с текстом. Здесь главное не сфальшивить, здесь главное очень искренне общаться с людьми в зале, потому что там будет очень много ветеранов.





Телеверсию концерта большая команда организаторов готовит к 9 Мая. В двухчасовом проекте – известные артисты белорусской эстрады, популярные музыкальные группы исполнят всем знакомые и выдающиеся хиты из военного репертуара. По секрету – откроет программу номер шоу-балета. Неразрывной частью, конечно, музыкальных историй станут реальные – о подвигах настоящих героев войны.

Агата Мацко, режиссёр телевизионного проекта СТВ:

Можно сказать, что это будет с одной стороны – классический концерт, посвященный празднику 9 Мая, а с другой – это будет некий новый подход с точки зрения театрализованного телевизионного концерта. Самыми главными героями концерта у нас являются дедушка и внук, которые идут по дороге памяти Беларуси.

Они сосредоточены и как никогда серьёзны. И всё дело в песне. Небольшой ликбез – важная часть репетиции. Понять, а тем более, прожить тяжёлую историю войны детям непросто. На сцене проекта юные вокалисты исполнят «А закаты алые».