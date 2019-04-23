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Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков

23 апреля 2019 09:31
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Безграничный талант при ограниченных возможностях. Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом музее. Выставка непростая, её участниками стали дети с трудной судьбой. Более 500 работ было прислано на отборочный конкурс со всех уголков Беларуси. 40 из них было отобрано для демонстрации в одном из главных музеев страны. Организатором проекта стал Белорусский Детский Фонд.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор проектов Белорусского Детского Фонда – Юлия Капцевич и художник, соорганизатор конкурса «Мир моими глазами» – Надя Бука.

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -1

Какие были номинации в конкурсе? Кто участвовал? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -4

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -6

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -8

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -10

Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков -12

# Выставки в Минске # Культура # Юлия Капцевич # Надя Бука # Фотофакт

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