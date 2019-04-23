Как видят мир дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями? Показываем топ-5 рисунков

Безграничный талант при ограниченных возможностях. Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом музее. Выставка непростая, её участниками стали дети с трудной судьбой. Более 500 работ было прислано на отборочный конкурс со всех уголков Беларуси. 40 из них было отобрано для демонстрации в одном из главных музеев страны. Организатором проекта стал Белорусский Детский Фонд.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор проектов Белорусского Детского Фонда – Юлия Капцевич и художник, соорганизатор конкурса «Мир моими глазами» – Надя Бука.