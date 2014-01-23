Минский молодежный театр откроют ко Дню города, в июне завершится реконструкция Театра юного зрителя

Новости Беларуси. Новая жизнь. Открыть Минский молодежный театр после реконструкции планируют уже ко Дню города. Дата стала известна 23 января на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко с коллективом театра.

Сейчас там включено отопление и водоснабжение, ведутся строительные работы на главной сцене. В обновление уже вложено 90 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В июне планируют завершить реконструкцию еще одной культурной площадки – Театра юного зрителя.

Сергей Пукита, заместитель генерального директора ГУ «Белорусский государственный молодежный театр»:

Реконструкция сейчас у нас на пике, потому что первый пусковой комплекс уже мы заселили. Это гримерки, производственные цеха, складские помещения. Ждем нашего главного, пуска второго комплекса, когда он сдаться в эксплуатацию. Это сцена. Самое главное для артистов.