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Минский молодежный театр откроют ко Дню города, в июне завершится реконструкция Театра юного зрителя

23 января 2014 18:01
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Новости Беларуси. Новая жизнь. Открыть Минский молодежный театр после реконструкции планируют уже ко Дню города. Дата стала известна 23 января на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко с коллективом театра.

Сейчас там включено отопление и водоснабжение, ведутся строительные работы на главной сцене. В обновление уже вложено 90 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В июне планируют завершить реконструкцию еще одной культурной площадки – Театра юного зрителя.

Сергей Пукита, заместитель генерального директора ГУ «Белорусский государственный молодежный театр»:
Реконструкция сейчас у нас на пике, потому что первый пусковой комплекс уже мы заселили. Это гримерки, производственные цеха, складские помещения. Ждем нашего главного, пуска второго комплекса, когда он сдаться в эксплуатацию. Это сцена. Самое главное для артистов.

# Культура # Театр # Сергей Пукита # ГУ «Белорусский государственный молодежный театр»

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