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Почтовые марки - визитная карточка страны

23 июня 2006 08:43
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Спорт - один из приоритетов государственной политики в Беларуси. Это доказывает даже тематика почтовых марок.

Вводится в обращение новый почтовый блок, посвященный итогам ХХ Зимних Олимпийских игр в Турине. Его тираж составил 15 тысяч  экземпляров. Всего на эту тему выпущено уже 62 марки.

На купонах изображена команда Республики Беларусь по фристайлу и серебряный призер  Дмитрий Дащинский.  Во время презентации марки   обсуждалась тема  <золота>, которое обязательно еще появится на новых почтовых блоках.

Новая марка под названием <Итоги ХХ Олимпийских игр в Турине>   послужит хорошей рекламой белорусским спортсменам и займет достойное место в коллекциях отечественных и зарубежных филателистов.

# Культура

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