Почтовые марки - визитная карточка страны

Спорт - один из приоритетов государственной политики в Беларуси. Это доказывает даже тематика почтовых марок.

Вводится в обращение новый почтовый блок, посвященный итогам ХХ Зимних Олимпийских игр в Турине. Его тираж составил 15 тысяч экземпляров. Всего на эту тему выпущено уже 62 марки.

На купонах изображена команда Республики Беларусь по фристайлу и серебряный призер Дмитрий Дащинский. Во время презентации марки обсуждалась тема <золота>, которое обязательно еще появится на новых почтовых блоках.

Новая марка под названием <Итоги ХХ Олимпийских игр в Турине> послужит хорошей рекламой белорусским спортсменам и займет достойное место в коллекциях отечественных и зарубежных филателистов.