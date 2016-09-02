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В Рогачеве открывается Х Международный фестиваль-праздник «Славянские литературные дожинки»

02 сентября 2016 05:55
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Новости Беларуси. Рогачев готовится ко Дню письменности. Он пройдет в это воскресенье. Но уже сегодня в преддверии праздника в Гомельской области открывается Х юбилейный фестиваль «Славянские литературные дожинки». Мероприятия форума литераторов трех стран запланировано провести в Рогачеве и областном центре.

В нем примут участие члены Белорусского и Международного союза писателей, а также мастера искусств из нашей страны, России и Украины. Также состоится вечер славянской культуры. На нем будут представлены литературные подворья и выставка-продажа книг гомельских авторов и гостей праздника. Затем развернется литературно-музыкальная гостиная.

Напомним, День белорусской письменности – одно из ключевых событий Года культуры. В этом году за творческую составляющую праздника отвечает наш телеканал. Организаторы обещают, что сценарий ничем не будет уступать сюжету увлекательной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # День белорусской письменности

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