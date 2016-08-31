День белорусской письменности в Рогачеве будет полон сюрпризов

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до Дня белорусской письменности. В этом году праздник пройдет в Рогачеве 3 и 4 сентября. В эти дни в райцентре будут работать 16 сценических площадок. Главная – на центральной площади города. Доминантами торжества станут темы Года культуры и подготовки страны к 500-летию белорусского книгопечатания, а также юбилейные даты литераторов: Змитрока Бядули, Кондрата Крапивы, Максима Богдановича, Ивана Мележа и Ивана Шамякина. В городе откроется выставка, приуроченная творчеству Андрея Макаенка, пройдет телемост с городами-побратимами Рогачева, а также спектакль «Песняр». Всего запланировано около 70 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Кожны можа прыехаць і прыняць удзел у гэтым свяце. Хочацца сказаць удзячныя словы і Гомельскаму аблвыканкаму, і Рагачоўскаму райвыканкаму. Работа праведзена вельмі вялікая. Запрашаем усіх на свята, будзе вельмі цікава. Я абавязкова буду з кніжкай, але з якой, пабачым на свяце.

В этом году организаторами праздника стали Министерство информации и наш телеканал. Для гостей и телезрителей СТВ готовит много сюрпризов. Все карты продюсеры пока не раскрывают. Известно, что торжество пройдет на уникальной сцене. Дизайн был разработан специально ко Дню письменности. А именитые гости приедут в Рогачев с любимыми книгами. Эта литература отправится в библиотечный фонд райцентра.

Павел Кореневский, генеральный продюсер Дня белорусской письменности в Рогачеве:

Мы прапанавалі ўсім нашым вядомым дзеячам культуры падзяліцца сваім духоўным скарбам, сваімі любімымі кнігамі, расказаць, што яны любяць чытаць і падарыць гэтую кнігу, якая будзе перададзена ў новы Дом кнігі, які адкрываецца ў Рагачове.