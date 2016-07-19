В пятый раз Гран-при конкурса «Витебск-2016» остался в Беларуси

Новости Беларуси. Главная интрига «Славянского базара» разрешилась. Белорусский исполнитель Алексей Гросс стал обладателем Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016».

На сцене Летнего амфитеатра этой ночью царила поистине теплая и дружественная атмосфера. Зал, заполненный до предела, одаривал аплодисментами Валерия Леонтьева, Елену Ваенгу, Александра Буйнова, группы «MBAND», «Банд`эрос». Лучшие моменты концерта – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Главная интрига – дадут или не дадут белорусу Гран-при – раскрыта. Оторваться Алексею Гроссу от представителя Казахстана Адама удалось лишь на 2 балла. По условиям конкурса разрыв должен быть не меньше 3-х. Но даже этот факт не стал преградой к получению Гран-при фестиваля. В юбилейный год каких только чудес не случается!

Алексей Гросс, обладатель Гран-при XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

Очень сложно было выйти на сцену и не растратить ничего, а показать весь максимум работы всех. И мне кажется, это удалось, чему свидетельствует вот эта статуэтка.

По традиции, «Славянка» уходит громко, ярко и со вкусом. На сцене – Валерий Леонтьев, Лобода, Егор Крид, Александр Буйнов, Александр Рыбак, Imany, «MBAND» и другие. Концерт одновременно масштабный и по-домашнему уютный. Звездные гости не переставали обволакивать публику чарующими голосами и посылать в зал бури эмоций.

А уже за кулисами артисты вспоминали, какими они были в свои 25. Ведь именно столько лет в этом году исполнилось «Славянскому базару».

Глеб Матвейчук, певец (Россия):

Незначительный рубеж, как мне кажется. Судя по зрителю, судя по интересу международных исполнителей, я думаю, что у него огромное будущее впереди.

Методие Бужор, певец (Молдова):

Это встреча с друзьями, с родными лицами, с замечательной публикой и со страной, которая имеет свою великолепную культуру и ценит ее, бережет.

Концерт окончен – гаснет свет. Но «зажигать» начинает молодежь рядом с Летним амфитеатром. «Vitebsk dance night»: жаркие танцы под дождем и мировые знаменитости. До утра в самом сердце Витебска музыку крутили диджеи из США, Германии, Италии, России. А Францию представил Пьер Саркози – сын бывшего Президента этой страны.