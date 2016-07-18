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«Славянский базар» начинает подводить итоги

18 июля 2016 12:42
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Новости Беларуси. 18 июля пройдёт закрытие XXV международного фестиваля. На церемонии вручат и награду победителю конкурса исполнителей. Им стал представитель Беларуси, Алексей Гросс, который набрал максимальное количество баллов. Он обошёл ближайшего преследователя – представителя Казахстана – на два балла. Такой отрыв, по условиям конкурса, не позволяет белорусскому исполнителю получить Гран-при. Но окончательное слово – за жюри.

Алексей Гросс, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Беларусь):
Эмоции зашкаливают. Пока я не думаю об этом. Когда меня объявят… Объявят Гран-при, первое место, тогда я буду думать об этом. Я немножко переживал, так как вчера я побегал босиком по сцене, подмёрз, и это немножко сказывается на связках.

Адам, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Казахстан):
Есть такое небольшое разочарование своим выступлением, потому что переволновался.

18 июля гала-концертом и церемонией награждения завершится и детский музыкальный конкурс. Имена лауреатов объявят в концертном зале «Витебск». 

Ну а самые яркие звёзды зажгутся вечером на главной сценической площадке «Славянского базара». На концерте-закрытии шоу порадуют публику Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ансамбль «Песняры», Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Александр Рыбак и многие другие известные артисты.

Даже после официального закрытия шлейф фестиваля растянется ещё на два дня. В программе – ярмарки, концерты и дискотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Алексей Гросс # Славянский базар в Витебске-2016

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