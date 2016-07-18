Белорус Алексей Гросс победил в конкурсе исполнителей «Витебск-2016»

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до официального закрытия юбилейного, 25-го по счету, «Славянского базара».

По традиции, торжественная церемония прощания с фестивалем пройдет на главной концертной площадке – сцене Летнего амфитеатра. Здесь будет вручена и награда победителю конкурса исполнителей.

На этот раз им стал наш соотечественник Алексей Гросс.

Пока одни поражали восьмерку судей своим сильным вокалом, эпатажными нарядами, другие – группой поддержки. По итогам первого дня с максимальным баллом лидировал наш Гросс, на пятки ему наступал Адам из Казахстана – разница всего в 2 очка, следом россиянка Фырфа.

Гросс выходил 13-ым. Когда картина уже была, по сути, ясна. Правда, как признается уже сам современный Ольгерд после, голос берег – накануне он выходил на сцену босиком, приболел.

Алексей Гросс, участник XXV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Беларусь):

Эмоции зашкаливают. Пока я не думаю об этом. Когда меня объявят, Гран-при объявят, первое место – тогда я, наверное, буду думать об этом.

Гросс победил. Но Гран-при получить не смог – разница с ближайшим соперником – меньше необходимого. У самых юных исполнительниц (в этом году участвовали лишь талантливые принцессы) на детском конкурсе было все куда сложнее. Накануне они исполняли песни по собственному выбору, но которые максимально демонстрируют вокальные данные.

Голосование на детском конкурсе закрытое, результаты и сразу итоги стали известны только сегодня. Гран-при у Анастасии Гладилиной из России, первая премия – у нашей Анастасии Жабко. Вот уж наград урожай. На второй строчке сразу Македония и Украина, а вот дипломы третьей степени уедут в Чехию и Казахстан

Чуть раньше прошел сольник мега-звезды и председателя конкурса молодых исполнителей Валерия Леонтьева.

Валерий Леонтьев, народный артист России, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

Быть председателем жюри – это очень трудоемкая обязанность, которая занимает много сил и времени.

И уже сегодня Леонтьев выйдет на сцену вновь – на закрытии фестиваля. Вместе с Еленой Ваенгой, Александром Розенбаумом, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем. Много звезд и много сюрпризов. Впереди еще несколько внефестивальных концертов.