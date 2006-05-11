В программе фестиваля <Славянский базар в Витебске>

В нынешнем году Международный конкурс исполнителей эстрадной песни пройдет в два этапа. В финал жюри выберет 15 молодых исполнителей. В рамках фестиваля пройдут сольные концерты звезд белорусской и российской эстрады, среди которых Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Эдита Пьеха, Валерий Меладзе и Филипп Киркоров. В концерте открытия форума примут участие Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Николай Басков, Николай Гнатюк. Особый колорит внесут в программу артисты китайского цирка. Впервые на фестивале искусств в Витебске на одной сцене выступят все победители конкурсов молодых исполнителей. Среди них - Таисия Повалий и Руслана, Максим Сапатьков и Рафаэль, Петр Елфимов и Полина Смолова.

Ежедневно на площадках фестиваля будет проходить от 10 до 16 концертов и выставок. Всего запланировано 95 мероприятий. Впервые на "Славянский базар в Витебске" приедут гости из Аргентины, Кипра и Кубы.