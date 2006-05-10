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В Беларуси стартовал фестиваль <Молодые крылья>

10 мая 2006 12:31
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Помимо представителей нашей страны в международном танцевальном марафоне участвуют танцоры Ирландии и Испании.Отборочные этапы в странах проходят одновременно. В белорусском туре соревнуются около 400 человек. Возраст танцоров - от трех лет и старше.
Этот международный проект - своеобразный обмен опытом культуры танца разных народов. Летом белорусские участники с мастер-классами поедут в Испанию. Осенью нашу страну посетят ирландцы. К танцевальному движению уже сейчас хотят присоединиться танцоры из Германии и Польши. Финал белорусского танцевального движения пройдет в ноябре. 
Организатор белорусского тура фестиваля <Молодые крылья> Александр Меженов рассказал, что фестиваль <Молодые крылья> - это фестиваль современного танца. Но здесь есть и брейк-данс команды, есть команды танцующие в стиле хип-хоп, есть команды, которые танцуют фанк, есть всевозможные  направления современной хореографии...
# Культура

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