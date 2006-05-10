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<Чабарок> отмечает юбилей

10 мая 2006 09:47
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Детский танцевальный ансамбль <Чабарок> в этом году отмечает 20-летие. Его любят в Беларуси, им восхищаются зарубежные зрители. Сегодня в ансамбле 250 танцоров в возрасте от 5 до 20 лет, а когда все только начиналось  их  было всего несколько человек. Необычное название ансамбля  в свое время придумали сами дети. Руководитель коллектива Наталья Дягель  предложила провести  конкурс, и ребята  предложили: пусть будет <Чабарок>. <Я спросила: почему? Они сказали, что в Беларуси есть такая травка -  чабарок, которая обладает лечебными свойствами, и мы своими танцами, улыбками тоже лечим>, - вспоминает Наталья.
:Юбилейный концерт, как связь поколений. На одной сцене выступают и <выпускники> танцевального коллектива, и дебютанты. Праздничное выступление открыл самый известный танец - <Давай дружить>.
Что считать точкой отсчета в истории коллектива,  - первый концерт или первую репетицию, -  сказать трудно. Речь идет скорее не о дне рождения, а о годе основания. Поэтому этот концерт  - только начало большого  танцевального праздника под названием  юбилей ансамбля <Чаборок>.
# Культура

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