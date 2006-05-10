<Чабарок> отмечает юбилей

Детский танцевальный ансамбль <Чабарок> в этом году отмечает 20-летие. Его любят в Беларуси, им восхищаются зарубежные зрители. Сегодня в ансамбле 250 танцоров в возрасте от 5 до 20 лет, а когда все только начиналось их было всего несколько человек. Необычное название ансамбля в свое время придумали сами дети. Руководитель коллектива Наталья Дягель предложила провести конкурс, и ребята предложили: пусть будет <Чабарок>. <Я спросила: почему? Они сказали, что в Беларуси есть такая травка - чабарок, которая обладает лечебными свойствами, и мы своими танцами, улыбками тоже лечим>, - вспоминает Наталья.

:Юбилейный концерт, как связь поколений. На одной сцене выступают и <выпускники> танцевального коллектива, и дебютанты. Праздничное выступление открыл самый известный танец - <Давай дружить>.

Что считать точкой отсчета в истории коллектива, - первый концерт или первую репетицию, - сказать трудно. Речь идет скорее не о дне рождения, а о годе основания. Поэтому этот концерт - только начало большого танцевального праздника под названием юбилей ансамбля <Чаборок>.