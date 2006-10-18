В поисках Деда мороза и Снегурочки

<Молодежная социальная служба> начала набор девушек и юношей на роли Снегурочек и Дедов Морозов в предстоящие зимние праздники. Однако получить временную работу смогут не все желающие. Соискателям придется пройти конкурс на артистизм и доброжелательность к детям. На подобную <новогоднюю> работу обычно нанимают студентов вузов и ссузов. Самый напряженный месяц по числу обращений со стороны студентов - ноябрь. А позаботиться о своем трудоустройстве на новогодние праздники студентам лучше именно в середине октября. В прошлом году самым талантливым ребятам сотрудники социальной службы предложили работу по договору подряда.