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В поисках Деда мороза и Снегурочки

18 октября 2006 08:50
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<Молодежная социальная служба> начала набор девушек и юношей на роли Снегурочек и Дедов Морозов в предстоящие зимние праздники. Однако получить временную работу смогут не все желающие. Соискателям придется пройти конкурс на артистизм и доброжелательность к детям. На подобную <новогоднюю> работу обычно нанимают студентов вузов и ссузов. Самый напряженный месяц по числу обращений со стороны студентов - ноябрь. А позаботиться о своем трудоустройстве на новогодние праздники студентам лучше именно в середине октября. В прошлом году самым талантливым ребятам сотрудники социальной службы предложили работу по договору подряда.
# Культура

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