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Подведены итоги республиканского фотоконкурса <Остановить СПИД. Выполнить обещание>

17 октября 2006 13:41
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Он проходил в рамках совместного проекта Программы развития ООН и Минздрава <Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Беларуси>. В конкурсе приняли участие более 100 молодых людей из различных регионов Беларуси. Соревнование проходило по двум номинациям: фотоплакат и фоторепортаж. В финал вышли семь авторов фоторепортажей и 23 автора фотоплаката. Победителями в этой номинации стали четыре человека. Их ожидают премии в размере $500, $300 и $150. Поощрительными премиями награждены шесть человек. Церемония награждения победителей пройдет в ноябре.
# Культура

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