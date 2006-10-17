Подведены итоги республиканского фотоконкурса <Остановить СПИД. Выполнить обещание>

Он проходил в рамках совместного проекта Программы развития ООН и Минздрава <Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Беларуси>. В конкурсе приняли участие более 100 молодых людей из различных регионов Беларуси. Соревнование проходило по двум номинациям: фотоплакат и фоторепортаж. В финал вышли семь авторов фоторепортажей и 23 автора фотоплаката. Победителями в этой номинации стали четыре человека. Их ожидают премии в размере $500, $300 и $150. Поощрительными премиями награждены шесть человек. Церемония награждения победителей пройдет в ноябре.