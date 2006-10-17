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Белорусскому государственному музыкальному театру исполнилось 35 лет

17 октября 2006 11:03
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За время своей творческой деятельности театр осуществил более ста постановок. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил весь коллектив театра с этим юбилеем, а за одно и с 25-летием со дня открытия здания театра. <Ваш театр, один из самых известных и любимых в нашей стране, по праву носит высокое звание <Заслуженный коллектив Республики Беларусь>. Впечатляющие достижения - это результат самоотверженного труда вашего сплоченного коллектива, собравшего созвездие мастеров музыкального искусства и молодых талантов. Вы находитесь в неустанном художественном поиске и неизменно радуете своих поклонников интересными премьерами>, - отмечается в поздравлении.
# Культура

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