Белорусскому государственному музыкальному театру исполнилось 35 лет

За время своей творческой деятельности театр осуществил более ста постановок. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил весь коллектив театра с этим юбилеем, а за одно и с 25-летием со дня открытия здания театра. <Ваш театр, один из самых известных и любимых в нашей стране, по праву носит высокое звание <Заслуженный коллектив Республики Беларусь>. Впечатляющие достижения - это результат самоотверженного труда вашего сплоченного коллектива, собравшего созвездие мастеров музыкального искусства и молодых талантов. Вы находитесь в неустанном художественном поиске и неизменно радуете своих поклонников интересными премьерами>, - отмечается в поздравлении.