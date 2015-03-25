Гала-концерт призеров республиканского конкурса творчества детей и молодежи «Здравствуй, мир!» состоялся в Минске

Новости Беларуси. «Здравствуй, мир!». Гала-концерт призеров республиканского конкурса творчества детей и молодежи состоялся в Минске.

За звание лучших в 2015 году боролись более 85 тысяч школьников по всей Беларуси. В конкурсе участвовали музыкальные, хореографические и театральные коллективы.

В Национальном художественном центре победители показали свои лучшие номера. Были представлены авторские работы начинающих музыкантов, посвященные 70-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Это, конечно, знаковое мероприятие. Проходит оно в знаковый год – в Год молодежи, в год Великой Победы. С каждым годом увеличивается количество участников мероприятия-конкурса. В этом году на всех этапах приняло участие более 85 тысяч школьников. Очень важно, что у школьников есть любимое дело, кроме учебных занятий – это творчество.