Максим Дунаевский, композитор: В Минск приезжаю почти как в Швейцарию – попадаю совершенно в другой мир

Максим Дунаевский, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России:

Я чувствую счастье не только от создания музыки. Это было бы очень эгоистично. Я чувствую счастье от музыки, которая нравится людям. Вот это очень важно. Я не для себя это делаю. Я – артист, мне нравится, что это нравится другим.

Рецепт творческого долголетия только в одном: работать, работать и работать и получать от этого удовольствие. Когда перестаешь получать от этого удовольствие, все – надо прекращать и идти на пенсию.

Минск для меня родной город. Не в том смысле, что я здесь родился, но я столько уже живу, что я бесчисленное количество раз был в Минске. Здесь у меня куча друзей, знакомых в самых разных областях человеческой деятельности. Поэтому для меня Минск – это совершенно родной город. Я его обожаю.

Минск за последние 20 лет превратился в потрясающий горд мира, настоящий город мира, один из лучших городов мира. Это я говорю без всякого лукавства, без всяких комплиментов. Это так и есть.

Я в Минск приезжаю почти как в Швейцарию, как в Германию. С тем же ощущением, что я попадаю совершенно в другой мир. Увы, хотелось бы, чтобы наш мир был такой же.

Минск потрясает своей красотой, чистотой, порядком, людьми. Какой-то особый, совершенно особый город в мире.

Для меня существует город, существует место только тогда, когда оно населено живыми существами. И поэтому я не расцениваю приезд свой в любой город, и в Минск тоже, как созерцание. Я в нем, внутри, вместе с людьми, со всеми, кто здесь со мной, с кем я здесь в контакте.

Для меня это не просто улицы, не просто архитектура. Это все жизнь. Я окунаюсь в жизнь. И для меня это самое главное.

Минчанам только того же, что я могу пожелать и нам, москвичам, тоже: терпения, побольше терпения во всем. Мы должны радоваться, порадоваться в этой жизни. Нам ничего не остается, потому что если мы будем огорчаться всякими мелочам, а, может быть, и не мелочам, то мы свою жизнь так расфукаем. Надо жить. Желаю вам жизни и радости.