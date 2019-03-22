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Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин

22 марта 2019 21:18
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Новости Беларуси. Из центрального региона в Чунцин прилетели странные для здешних мест мастера: гончар, ложкарь и прядильщица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин-1

Как отметил Анатолий Исаченко, творческий обмен опытом – это первый шаг к взаимопониманию между народами. Также состоялась встреча делегации Минщины с ректором университета города китайской провинции.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин-4

Стороны договорились об обмене преподавателями и учащимися. Кроме того, в Чунцине открыли Центр изучающего Беларуси и фотовыставку, состоялся большой концерт музыкантов Минской области.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин-7

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин-9

# Беларусь-Китай # Культура # Фотофакт

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