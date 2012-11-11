В Несвижском замке впервые со времен Радзивиллов прошел бал

Новости Беларуси. Атмосфера старинных шляхетных балов царила накануне вечером в Несвижском дворце. Там впервые со времен Радзивиллов состоялся грандиозный светский прием.

Гости резиденции знатного рода смогли совершить своеобразное путешествие сквозь столетия и поучаствовать в популярных развлечениях аристократов 19 века - игре в фанты и спиритических сеансах. Кроме того, профессиональные танцоры помогали всем желающим освоить мастерство вальса и мазурки.

А любители театрального искусства наслаждались мини-спектаклями по мотивам белорусских произведений. Всю ночь во дворце звучали известные вальсы, романсы, этническая музыка. Также прошел аукцион по сбору средств на восстановление памятника 16 века - Новогрудского замка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

В этом году завершилась реконструкция уникального объекта ЮНЕСКО Несвижского замка, по поручению нашего Президента проведена реконструкция и с его участием прошло торжественное открытие. Для нас очень важным является, чтобы Несвижский замок жил полноценной жизнью, чтобы он существовал не только как музей, который уже посетило 400 тысяч человек с начала года, но и чтобы тут проходили важные культурные события. Например, вечер Большого театра, «Театр Уршули Радзивилл» - фестивали, которые прошли в этом году, третьим событием становится бал в Несвижском замке.