В Несвиже открылась выставка скульптур и картин, посвященных белорусским пейзажам, трёх художников и известного скульптора

Новости Беларуси. В Несвиже работает выставка скульптур и картин, посвященных природе и пейзажам белорусской земли. Четыре художника представили свои работы. Акварельные пейзажи и натюрморты от минского художника Николая Мищенко, романтика памятных мест кисти Алеся Филипповича, этюды Узденщине от Андрея Лычковского и изысканные формы Ярослава Филипповича – всего 25 картин и 9 скульптур.

Выставка уже экспонировалось на Узденщине в местном краеведческом музее. В Несвиже она пробудет до начала сентября, а потом в планах авторов – провезти выставку по всем городам Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Колибаба, научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея:

Работы, которые вы здесь видите, это работы, посвящённые, конечно же, природе, конечно же, своему родному краю. И архитектурные памятники, и вообще, окружающий мир. Иногда мы бежим по жизни и просто некогда остановиться и посмотреть. Вот, наверное, хорошо, когда есть творческие люди, которые могут запечатлеть нам эту жизнь и показать. Особое внимание мне хотелось бы уделить, кроме того, что работы эти прекрасно выполнены и маслом, и акварелью, работам скульптора молодого – Ярослава Филипповича. Некоторые из его работ украшают столицы «Дожинок» Республики Беларусь. Достаточно молодой человек – 32 года – но уже известен не только в Беларуси, но и за границей.