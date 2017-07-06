В Национальном художественном музее Беларуси отреставрировали картину Айвазовского «Буря на Азовском море»

Новости Беларуси. К 200-летию маэстро. Реставрацию «Бури на Азовском море» Айвазовского завершили в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из лучших произведений известного художника рассказывает зрителю историю гибели судна «Ястреб» в водах Азовского моря.

Цветовые переходы, которые использовал Айвазовский, настолько тонкие, что перед реставратором стояла очень непростая задача. Возвращала зрителю гения Юлия Мисюченко. Целый год она скрупулезно и детально прорисовывала каждый сантиметр полотна, размер которого, к слову, 2 метра 13 сантиметров на 3 метра.