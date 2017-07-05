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Василий Жарко дал Витебску 5 дней, чтобы закончить подготовку к «Славянскому базару-2017»

05 июля 2017 11:04
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Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару в Витебске» должна быть завершена к 10 июля. Пять дней на дошлифовку основных моментов дал 5 июля заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже начался монтаж оборудования главной сценической площадки – Летнего амфитеатра.

А на 10 июля запланирован первый сольный концерт и, конечно, прибытие многочисленных гостей. К этому моменту необходимо навести лоск в городе, завершить благоустройство мест проживания артистов и зрителей, организовать работу системы общепита.

Василий Жарко дал Витебску 5 дней, чтобы закончить подготовку к «Славянскому базару-2017»-1

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наш фестиваль востребован, он известен и это действительно картинка и Витебска, и нашей страны. Будет проводиться и детский конкурс, и конкурс среди взрослых. Авторитетное жюри. То есть все готово.

Официальное открытие 26 международного музыкального форума состоится 13 июля.

В первый день фестиваля станет известно и имя обладателя гран-при детского музыкального конкурса.

# Культура # Василий Жарко # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2017

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