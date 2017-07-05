Василий Жарко дал Витебску 5 дней, чтобы закончить подготовку к «Славянскому базару-2017»

Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару в Витебске» должна быть завершена к 10 июля. Пять дней на дошлифовку основных моментов дал 5 июля заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже начался монтаж оборудования главной сценической площадки – Летнего амфитеатра.

А на 10 июля запланирован первый сольный концерт и, конечно, прибытие многочисленных гостей. К этому моменту необходимо навести лоск в городе, завершить благоустройство мест проживания артистов и зрителей, организовать работу системы общепита.