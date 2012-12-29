В Национальном академическом театре имени Янки Купалы закончилась реставрация

Новости Беларуси. Второе дыхание Купаловского. Здание Национального академического театра сегодня передано его коллективу. Реконструкция старейшего театра страны велась с 2010 года. За это время здание буквально отстроили заново. Первые репетиции здесь начнутся уже после новогодних праздников. Ну а официальное открытие - в марте.

За более чем столетнюю историю за перевоплощением актеров на подмостках Купаловского театра следило не одно поколение зрителей. Сегодня все внимание к метаморфозам самого здания. Первыми оценивают артисты.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мы практически каждый день здесь были, но, все-таки, мы очень рады, что наконец-то это случилось, что мы получили такой чудесный театр.

Почти на два с половиной года труппе пришлось расстаться с местом, ставшим вторым домом. В здании постройки 19 века шла реставрация. Сейчас основной этап работы позади, осталось завести мебель и технику.

Павел Поляков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мы получили, самое важное, здание, которое готово для эксплуатации. Где-то нет мебели, где-то нет каких-то систем, звука, света...

На этой сцене народный артист Беларуси Виктор Манаев провел тридцать лет. И вот возвращение. После реконструкции площадка стала больше, но осталось такой же родной. Волнения не скрыть даже опытному актеру.

Виктор Манаев, Народный артист Беларуси:

Когда в твоем доме ремонт, и когда приходишь, приезжаешь, возвращаешься в свой дом, все чистое, новое, то чувства праздничные. Вот сейчас праздничные чувства у меня.

С 3 января труппа начнет обживаться и даже репетировать, а уже в марте ожидается премьера. По традиции это будет «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.