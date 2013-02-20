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В Музее истории Великой Отечественной войны в Минске открылась выставка, посвященная 95-летию Вооруженных сил Беларуси

20 февраля 2013 15:07
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Новости Беларуси. «Отечеству служим». Выставка, посвященная 95-летию Вооружённых сил Беларуси открылась сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны. В экспозиции - работы московской студии военных художников и картины заслуженных деятелей искусств Беларуси.

К открытию выставки специалисты подготовили также диораму «Минский котел», на которой реконструированы последние дни войны. Композиция в будущем будет экспонироваться в новом здании музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Опиок, заслуженный деятель искуств Республики Беларусь:
Я от имени наших белорусских художников с удовольствием поздравлю всех людей, которые носят погоны, - они являются нашей надежной опорой. 95 лет вооруженных сил. Посвящаем эту выставку. Экспозиция очень интересная. Наши работы, студия военных художников имени Грекова блестяще представила свои работы в репродукциях, и финал – это диорама «Минский котел», 1944 год.

Светлана Северина, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Главные герои событий – это, конечно, воины разных родов войск: летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы и партизаны, которые в едином порыве остановили и разгромили фашистов в Минском котле. Главная задача была выполнена ими в этой диораме. Это, конечно же, сохранение памяти о  подвиге нашего народа.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Николай Опиок # Светлана Северина # Белорусский государственный Музей истории Великой Отечественной войны

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