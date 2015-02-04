В Музее истории Минска открылась выставка «Минск – древний и молодой»

Новости Беларуси. Минчане, одетые по моде 20 века, первые автомобили и столичные ретро-улицы. В Музее истории города открылась выставка «Минск – древний и молодой». Около 50 фотокопий старых открыток создают немую ленту города, многих мест которого уже нет.

Карандашные зарисовки запечатлели Минск первого послевоенного десятилетия, а живописные полотна оживили столичные улочки конца 60–начала 2000-х годов. Совершить путешествие в прошлое любимого города можно будет до 1 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.