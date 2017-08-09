Духовный центр Беларуси: Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь

Издавна колокольный звон на этих священных землях созывал всех прихожан на молитву… Жировичский мужской монастырь – духовный центр Беларуси, место, где воспитываются будущие священнослужители Белорусской Православной Церкви.

Согласно преданию, в 1470-ом году близ имения Жировичи, которым владел подскарбий Великого княжества Литовского Александр Солтан, была явлена чудотворная икона Божьей матери. Ее случайно обнаружили местные пастушки в кроне дикой груши, от которой исходил дивный свет. Они передали святыню боярину Солтану, но тогда он не придал иконе никакого значения, оставил у себя в ларце, и через время она исчезла, но ненадолго…

В 1520 году случился пожар, деревянная церковь сгорела. Люди надеялись обнаружить каменную икону на пепелище, но ее там не оказалось. Однако спустя время святой лик явился вновь!

По преданию, когда дети играли неподалеку от сгоревшего храма, они увидели, что на камне сидит прекрасная Дева, окруженная неземным сиянием. Испугавшись видения, ребятишки поспешили рассказать о нем родителям и священнику. Когда люди пришли на это место, то вместо девушки увидели на камне горящую свечу, отпечаток стопы Божьей матери, и чудотворную икону, почти не пострадавшую от пожара. Радости не было предела.

Так, в 1672 г на месте второго обретения Жировичской иконы была построена Явленская церковь, где основанием для престола служит тот самый камень... Главным же храмом Жировичского монастыря является Свято-Успенский собор, который на протяжении истории не раз реконструировался, но никогда не закрывал свои двери для прихожан. Памятник архитектуры органично сочетает в себе барокко и классицизм.

По замыслу архитекторов, алтарь храма разместился в точности над местом, где произошло чудесное явление Жировичской иконы Божьей Матери. Это удивительно, но одна из самых почитаемых в мире икон размером с детскую ладошку, на потертой от времени яшме еще можно рассмотреть трещинки от былого пожара! Благодаря молитвам Царице Небесной люди получали и получают исцеление от тяжких недугов, помощь в сложных жизненных обстоятельствах, здесь проходят тревоги и становится мирно на душе... По этому поводу в храме завели свою летопись…

Среди других почитаемых святынь в храме – икона преподобномученика Серафима Жировичского, который в годы Великой Отечественной войны возрождал приходскую жизнь, открывал храмы в Восточной Беларуси и проповедовал! И новая, но не менее ценная икона Божьей Матери «Всецарица» , перед которой верующие молятся, чтобы получить помощь в исцелении от онкологических заболеваний. Барочный деревянный иконостас расписывал в конце 18 века мастер Григорий Медвецкий. Под куполом можно увидеть изображения четырех евангелистов 18 века. Росписи на стенах и столбах выполнены уже в послевоенное время, и также поражают своей красотой.

Славятся Жировичи и своими источниками. Издавна вода из святой криницы была полезна для души и тела. Мы посетили «Старый источник», куда на протяжении двух столетий приезжают люди из разных стран. Посреди высоких деревьев обустроена красивая часовня и купель, окунаться в которую следует только с верой и молитвой… Вдохновимся и мы на добрые дела!