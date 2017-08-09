Фрески эпохи XVI века обнаружили под слоем штукатурки в Несвижском костеле Божьего Тела
Новости Беларуси. Уникальные фрески под слоем штукатурки обнаружили реставраторы во время работ в Несвижском костеле Божьего Тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реконструкция храма ведется уже несколько лет, и только сейчас на северо-восточной стене удалось открыть взору монограммы иезуитов, ордена Марины и князей Радзивиллов.
Петр Шарко, настоятель костела Божьего Тела:
Некаторыя роспісы нават датуюцца больш раннім часам, чым спадзяваліся, бо ў асноўным вызначалі дату – з XVIII стагоддзя, але знайшлі яшчэ фрэскі часоў Радзівіла Сіроткі. Гэта канец XVI-пачатак XVII стагоддзя.
Реставрация костела Божьего Тела – совместный белорусско-польский проект. К этому моменту на архитектурном памятнике раннего барокко заменена крыша с деревянной на медную. В 2017 году планируется заменить внутренние коммуникации и защитить фундамент от влаги.
Что касается фресок, некоторые историки полагают, что изначально все стены костела были покрыты росписями. Лишь в XX веке их закрасили, чтобы срыть и таким образом спасти здание от вандализма фашистов. Пока это только гипотеза.