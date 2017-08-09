Фрески эпохи XVI века обнаружили под слоем штукатурки в Несвижском костеле Божьего Тела

Новости Беларуси. Уникальные фрески под слоем штукатурки обнаружили реставраторы во время работ в Несвижском костеле Божьего Тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция храма ведется уже несколько лет, и только сейчас на северо-восточной стене удалось открыть взору монограммы иезуитов, ордена Марины и князей Радзивиллов.