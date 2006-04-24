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В молодежном театре дают <Продавца дождя>

24 апреля 2006 13:26
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В Белорусском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля <Продавец дождя> по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша. Снятый по пьесе фильм с участием голливудских звезд Берта Ланкастера и Кэтрин Хепберн уже стал классикой. Белорусский режиссер Модест Абрамов  предложил свое, театральное прочтение этой знаменитой истории.
:Женское одиночество. Засуха.  Дождь. Сюжет пьесы по-американски  прост: семья  живет в городе, изнывающем  жары и засухи. Заезжий мелкий мошенник Билл Старбак  обещает за 46 долларов устроить настоящий дождь. Одно условие - люди должны поверить в чудо. В итоге дождь все-таки идет, дурнушка Лизи - единственная дочь в семье -  превращается в красавицу и находит свою любовь. А странствующий Дон-Кихот американского образца -  Старбак -  в исполнении заслуженного артиста республики Сергея Журавля - отправляется дальше. Дарить людям дождь.
Задача, поставленная драматургом, выполнена: достаточно напоить людей воздухом свободы и  озоном летнего ливня, чтобы стало ясно: <Жизнь - не так плоха. Нужно только, чтобы вовремя постучал в двери продавец дождя>.
В театральном репертуаре Сергея Журавля - почти вся русская классика.
Играл  Максима Богдановича, снимался в <Каменской>, <Мосфильм> приглашал на роль Пушкина. <Продавец дождя> Сергея Журавля - это мошенник и романтик в одном лице, режиссерская находка Модеста Абрамова.
Засуха в природе и в душах, безысходность и тоска. Выхода нет.
В предисловии к своей  пьесе драматург  Ричард  Нэш писал: "Обо всем этом можно узнать из холодных данных статистики и бюллетеней министерства сельского хозяйства.  Нищета и полная утрата средств к существованию порождали лихорадочное отчаяние в Европе. Казалось, дождь не прольется  никогда...".
Первая премьера <Продавца дождя>  прошла в 1954 году в Нью-Йорке. С аншлагом. Сегодня  спектакль  входит в репертуары всех крупнейших театров мира. Попыткой собственной интерпретации <американской мечты>  стал и спектакль в Беларуси.
# Культура

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