В молодежном театре дают <Продавца дождя>

В Белорусском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля <Продавец дождя> по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша. Снятый по пьесе фильм с участием голливудских звезд Берта Ланкастера и Кэтрин Хепберн уже стал классикой. Белорусский режиссер Модест Абрамов предложил свое, театральное прочтение этой знаменитой истории.

:Женское одиночество. Засуха. Дождь. Сюжет пьесы по-американски прост: семья живет в городе, изнывающем жары и засухи. Заезжий мелкий мошенник Билл Старбак обещает за 46 долларов устроить настоящий дождь. Одно условие - люди должны поверить в чудо. В итоге дождь все-таки идет, дурнушка Лизи - единственная дочь в семье - превращается в красавицу и находит свою любовь. А странствующий Дон-Кихот американского образца - Старбак - в исполнении заслуженного артиста республики Сергея Журавля - отправляется дальше. Дарить людям дождь.

Задача, поставленная драматургом, выполнена: достаточно напоить людей воздухом свободы и озоном летнего ливня, чтобы стало ясно: <Жизнь - не так плоха. Нужно только, чтобы вовремя постучал в двери продавец дождя>.

В театральном репертуаре Сергея Журавля - почти вся русская классика.

Играл Максима Богдановича, снимался в <Каменской>, <Мосфильм> приглашал на роль Пушкина. <Продавец дождя> Сергея Журавля - это мошенник и романтик в одном лице, режиссерская находка Модеста Абрамова.

Засуха в природе и в душах, безысходность и тоска. Выхода нет.

В предисловии к своей пьесе драматург Ричард Нэш писал: "Обо всем этом можно узнать из холодных данных статистики и бюллетеней министерства сельского хозяйства. Нищета и полная утрата средств к существованию порождали лихорадочное отчаяние в Европе. Казалось, дождь не прольется никогда...".

Первая премьера <Продавца дождя> прошла в 1954 году в Нью-Йорке. С аншлагом. Сегодня спектакль входит в репертуары всех крупнейших театров мира. Попыткой собственной интерпретации <американской мечты> стал и спектакль в Беларуси.