В столице был представлен хроникально-документальный видеофильм "Чернобыльский крест"

Премьера видеофильма состоялась во Дворце Республики. Председатель Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Беларуси Владимир Цалко отметил, что "Чернобыльский крест" - это картина, в которой "заложена боль белорусского народа>, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Этот фильм - о 20-летней истории ликвидации последствий взрыва чернобыльского реактора. В ленте задействовано много хроникальных видеозаписей, сделанных в первые месяцы после катастрофы. Сценарий к "Чернобыльскому кресту" написал известный белорусский документалист Владимир Мороз. Режиссером картины стал Анатолий Алай.