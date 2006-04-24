Литературный институт имени Янки Купалы отмечает семидесятипятилетние

Среди творческих достижений этого уникального научного учреждения четырехтомная <История белорусской литературы>, полные издания произведений Янки Купалы, Максима Богдановича, множество научных работ литературоведческого характера.

К юбилею подготовлен и библиографический справочник, содержащий список всех статей и монографий, изданных институтом.

:Институт литературы имени Янки Купалы из всех научных учреждений Национальной академии наук, пожалуй, самый малочисленный. Здесь работают всего пятьдесят пять сотрудников. Однако для развития белорусской литературы это научное учреждение сделало немало. Сотни исследовательских публикаций, полное собрание произведений Янки Купалы, Максима Богдановича, четырехтомник истории белорусской литературы двадцатого века и двухтомник истории древней литературы. Неоценимую помощь оказывают музеи классиков литературы. Без их участия, говорят ученые, работать было бы гораздо сложнее.

В настоящее время институт работает над полным собранием сочинений Якуба Коласа, готов взять на себя издание так называемых хрестоматийных произведений, которые изучаются в школах. Определенную помощь научные сотрудники будут оказывать и начинающим авторам.

Семидесятипятилетние института его сотрудники отметят изданием двух новых книг - научной брошюры <Институт литературы имя Янки Купалы> и библиографического справочника <Работы института литературы имени Янки Купалы>.