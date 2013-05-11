В Могилевской области разрушается настоящая историческая ценность – храм XVII века

Новости Беларуси. Что имеем, не храним… В Могилевской области уникальный архитектурный памятник XVII века – Собор святого Николая рушится буквально на глазах. Старинные фрески уже практически уничтожены, трескаются стены. Однако мер по сохранению объекта никто не предпринимает.

О былом величии этого собора сейчас уже мало что напоминает. Уникальные фрески покрылись плесенью и мхом. А стены рушатся прямо на глазах.

Особенно обидно видеть такую картину Валентине Васильевне - коренной жительнице деревни Княжицы. С этим собором у неё связано много приятных воспоминаний.

Валентина Васильевна:

Еще здесь моя мать венчалась в этой церкви, нас всех крестили здесь. Очень жалко этот собор, что он так погибает.

Храм – внесен в список историко-культурного наследия. Но по внешнему виду он больше напоминает руины.

Александр Агеев, доцент кафедры археологии Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова:

Княжыцы яшчэ цікавыя тым, што гэта барока, што яны стаяць уздоўж трасы. Калі едуць па ней у Мінск, экскурсаводы заўсёды пра гэта кажуць. Калі мы хочам, каб да нас ехалі турысты, калі мы хочам, каб людзі ганарыліся нашымі гарадамі, то гэта трэба захоўваць, безумоўна.

Семья Трегуб из России, вместо отдыха за границей, выбрала туристический маршрут по памятным местам Приднепровского края. Впечатлений было много и разных. У нас ведь есть на что посмотреть. Вот только собор, говорят, жалко.

Сергей Трегуб, турист (Россия):

Храм разрушается, нужна какая-то сильная рука, которая восстановила бы это место. Тем более, что не так много знаменательных мест в районе Могилева, и, я думаю, привести в порядок такие известные места было бы очень полезно и для самой области.

К сожалению, подобная картина не редкость для Могилевщины. В схожей ситуации еще, по меньшей мере, 6 памятников. Эти объекты хоть и внесены в список историко-культурного наследия, но разрушаются буквально на глазах.

Алексей Игликов, заместитель председателя Комитета госконтроля Могилевской области:

Необходимо вынести на республиканский уровень предложение о создании специальной инспекции, которая будет контролировать эти памятники, но пока это предложения.

Архитектурные строения, которые могли бы стать туристической изюминкой любого региона, выпали из поля зрения местной власти. Получается, памятник есть, а смотреть за ним некому. Потому и деньги на реконструкцию никто не выделяет. Разобраться в сложной, но еще обратимой ситуации, пока еще возможно. Главное, не упустить время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.