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В минском кинотеатре «Москва» кроме фильмов будут показывать записи спектаклей, концертов и оперетт

23 мая 2014 18:21
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Новости Беларуси. В обновленном кинотеатре «Москва» помимо топовых драм, комедий и боевиков будут показывать записи спектаклей, концертов и оперетт. Пригласить в кинозал театральную публику планируют в конце года, а пока идет подбор репертуара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленный кинотеатр «Москва» в 2015 году планируют сделать одной из центральных площадок для проведения фестиваля «Листопад».

Александр Литвинович, директор филиала кинотеатра «Москва»:
Мы, скорее всего, будем ориентироваться на фестивальные мероприятия. Наш кинотеатр располагает к этому, есть достойные площади.

# Культура # Кинотеатры Минска # Александр Литвинович

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