В минском кинотеатре «Москва» кроме фильмов будут показывать записи спектаклей, концертов и оперетт

Новости Беларуси. В обновленном кинотеатре «Москва» помимо топовых драм, комедий и боевиков будут показывать записи спектаклей, концертов и оперетт. Пригласить в кинозал театральную публику планируют в конце года, а пока идет подбор репертуара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленный кинотеатр «Москва» в 2015 году планируют сделать одной из центральных площадок для проведения фестиваля «Листопад».

Александр Литвинович, директор филиала кинотеатра «Москва»:

Мы, скорее всего, будем ориентироваться на фестивальные мероприятия. Наш кинотеатр располагает к этому, есть достойные площади.