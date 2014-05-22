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Белорусские мультфильмы, детский фильм и игровой фильм покажут на кинофестивале в России

22 мая 2014 14:43
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Новости Беларуси. Рекордное число белорусских фильмов включено в конкурсную программу «Золотого Витязя». Престижный международный кинофестиваль открывается 22 мая в Томске. С этим событием участников и гостей форума поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Более 30 работ белорусских кинематографистов заявлены в 6 из 7 фестивальных конкурсов. За победу в самой престижной номинации - «Игровые фильмы» - будут бороться картины Виктора Бондаровича и Сергея Талыбова. В конкурсе детского кино покажут полнометражную ленту Сергея Сычева «Чудо-остров, или Полесские робинзоны». А самым масштабным представительство Беларуси окажется в конкурсе анимационных фильмов: в него включено сразу 12 работ отечественных мастеров мультипликации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Александр Лукашенко # Анимация

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