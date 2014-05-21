Художник-реставратор Павел Федорович в гостях программы «Утро»!

Новости Беларуси. Очень часто мы задаемся вопросом, где же нам найти сокровища. С детства мы их ищем, кто-то, может быть, просто об этом мечтает, а можно просто снять слой краски и найти самое настоящее сокровище.

В Полоцке уже несколько лет идут беспрецедентные реставрационные работы. Спасо-Преображенская церковь, которая находится на территории монастыря, сейчас восстанавливается в том самом первозданном виде, в котором ее задумала основательница Ефросинья Полоцкая.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - художник-реставратор предприятия «Белреставрация» Павел Федорович, который принимает участие в воссоздании уникальных росписей.