В Минской области выбирают самый по-новогоднему украшенный город

Новости Беларуси. На Минщине завершился первый этап конкурса на лучшее новогоднее украшение городов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победительницей интернет-голосования стал Борисов, набравший свыше 800 голосов. В тройке лидеров также Молодечно и Солигорск. Всего фотоколлажи на конкурс представили 21 райцентр и город Жодино. Участниками опроса стали более 30 тысяч человек.

Ольга Шибко, начальник отдела по делам семьи и молодежи главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:

Лучшее новогоднее оформление будет учитываться по двум баллам. Те баллы, которы поставили зрители при голосовании – итог зрительского голосования – и те баллы, которые поставит конкурсная комиссия, которая воочию увидит каждую елку Минской области.

Оценивается в целом новогоднее оформление, оцениваются авторские идеи и задумки, изучается мнение жителей. Безусловно, нельзя сравнивать Несвиж и Несвижский замок, их главную елку, к примеру, и елку в Жодино, в промышленном городе, где оформляется в своей стилистике. Поэтому здорово, что это все аутентично, по-своему и каждый район подошел творчески к этому.