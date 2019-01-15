«Вся энергия уходит в руки, и оживает кукла»: заглянули в закулисье Молодечненской «Батлейки»
Почему знаменитый кукольный театр «Батлейка» появился именно в Молодечно, рассказываем в программе «Центральный регион».
В репертуаре – почти 30 спектаклей. И каждый по-своему уникальный. А самый верный и влюбленный зритель театра кукол «Батлейка» – дети.
В их руках оживают не только куклы, но и обычные предметы. Влюбившись однажды в «Батлейку», они остались здесь на долгие годы. Театр возник в 1990-м. Выбор на город Молодечно пал не случайно. Уже тогда он стал культурной столицей Минщины. К тому же Молодечно – родина основателя театра – известного режиссера-кукольника Сергея Федоровича Юркевича.
Алла Полякова, директор Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Театр кукол – это производство. И в этом производстве задействованы не только артисты, художники, звукооператоры. Естественно, это обширные мастерские, которые работают над декорациями, над куклами и костюмами.
И Дом культуры переоборудовать в так называемый театр, в котором нужно разместить и мастерские, и творческие комнаты, и даже склады для декораций – для этого нужно было осуществить капитальный ремонт этого здания. На это у нас ушло 9 лет! Тем не менее в 2006 году мы открыли нашу основную сцену. Тогда это уже было новое звуковое и световое оборудование. 2019 год, и нам кажется, что мы уже очень давно работаем на этой сцене.
В актёрской группе – 11 артистов. Большинство из них работают здесь с первого дня существования театра. Многолетний опыт воспринимают не как работу, а яркую жизнь на сцене.
Татьяна Чаевская, ведущий мастер сцены Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Мастерство актеров-кукольников заключается в том, что нужно себя прикрыть, но одновременно вся энергия уходит в руки, и оживает кукла. Самое большое мастерство, когда зритель не обращает внимания на живого, когда зритель смотрит только на куклу – значит, ты работаешь правильно. А это еще сложнее, когда ты не играешь лицом, когда ты не хлопочешь, эмоции – все туда направляется.
Поэтому, наверное, в этом сложность, и одновременно в этом плюс: не возникает ощущение, что ты просто актер. Ты синтетический актер, который объединяет в себе очень много различных сфер. Поэтому именно в театре кукол возможно осуществление таких своих желаний, которые в жизни невозможно сделать. Именно театр кукол и именно «Батлейка». Это мой родной город, в котором родилась и вернулась сюда работать. И я очень счастлива, что так все произошло.
В репертуаре театра более 30 спектаклей, как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых. В копилке – пьесы Сергея Ковалева, Владимира Короткевича, Янки Купалы, Петра Васюченко и других известных авторов. Принцип Молодечненской «Батлейки»: чтить традиции белорусской классики и при этом соответствовать требованиям зрителя. Постепенно спектакли начали ставиться и на русском языке, а на сцене появились образы из зарубежной литературы.
В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»
Алла Полякова:
Маленького зрителя не обманешь. Маленький зритель настолько все чувствует и улавливает, и настолько пронзительно! Я могу привести такой пример, когда в одном из спектаклей нашего репертуара идет премьера, сидят маленькие зрители, и там была сцена такая: девочке дают орешки в шоколаде. Но это не было продемонстрировано орешком, а просто говорили: «Орешки в шоколаде», и передавали этой девочке. И после спектакля один из маленьких зрителей сказал: «А где же орешки?!». И тут режиссер задумался, ведь орешков не было, была только фраза. И вот спектакль в 92 году был поставлен, и с тех пор у нас есть орешки.
Мало кто знает, что происходит за кулисами во время спектакля или на репетициях. Оказывается, дети есть не только в зале, но и в гримёрных. Так, увидев воочию мастерство игры на сцене, маленькие ценители искусства становятся известными актёрами и создают целые династии кукольников.
Татьяна Павлючук, ведущий мастер сцены Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Здесь вышла замуж. Здесь у меня муж – тоже актер этого театра. А сыну вот будет 19 лет – тоже достаточно творческую профессию выбрал – учится в Музыкальном колледже Огинского, играет на саксофоне. Как и у многих артистов, как их маленькие дети, конечно, были и за кулисами, и на репетициях, он и на премьеры приходит, и друзей своих приводит.
Театр кукол из Молодечно представлял нашу страну на 42 международных фестивалях. Актёров «Батлейки» узнают в Украине, России, Сербии, Молдове, Италии и Германии. А 2018 год и вовсе стал для театра премиальным. По итогам V Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия – 2018» спектакль «Сестры Грайи» одержал победу в номинации «Лучший спектакль театра кукол».
Алла Полякова:
Спектакль необыкновенный, экспериментальный, я бы сказала. В какой-то степени был риск с моей стороны как директора театра, поскольку это нетрадиционный спектакль для театра кукол. Там работает пластика, там работает ансамбль, там актеры, которые работают и светом. Его надо видеть.
Сейчас театр готовится к очередному спектаклю. Пьеса предстанет перед белорусским зрителем впервые. На этот раз – современная драматургия в виде доброй истории под названием «У ковчега в 8».
Театр с удовольствием пополняют молодые кадры. И главным источником талантов выступает Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М. Огинского. Вместе они экспериментируют, ищут новые формы, новых режиссёров уже почти 30 лет. И всё ради него – любимого зрителя.
Алла Полякова:
Здесь люди, которые пытаются быть все время на гребне жизни, и их интересует буквально все. Это на мой взгляд. Потому что у меня окружение людей, которые стремятся все время к чему-то. А стремиться – это жить. Поэтому город живет. И слава Богу!