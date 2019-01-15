«Вся энергия уходит в руки, и оживает кукла»: заглянули в закулисье Молодечненской «Батлейки»

В их руках оживают не только куклы, но и обычные предметы. Влюбившись однажды в «Батлейку», они остались здесь на долгие годы. Театр возник в 1990-м. Выбор на город Молодечно пал не случайно. Уже тогда он стал культурной столицей Минщины. К тому же Молодечно – родина основателя театра – известного режиссера-кукольника Сергея Федоровича Юркевича .

И Дом культуры переоборудовать в так называемый театр, в котором нужно разместить и мастерские, и творческие комнаты, и даже склады для декораций – для этого нужно было осуществить капитальный ремонт этого здания. На это у нас ушло 9 лет! Тем не менее в 2006 году мы открыли нашу основную сцену. Тогда это уже было новое звуковое и световое оборудование. 2019 год, и нам кажется, что мы уже очень давно работаем на этой сцене.

Алла Полякова, директор Минского областного театра кукол «Батлейка»: Театр кукол – это производство. И в этом производстве задействованы не только артисты, художники, звукооператоры. Естественно, это обширные мастерские, которые работают над декорациями, над куклами и костюмами.

В актёрской группе – 11 артистов. Большинство из них работают здесь с первого дня существования театра. Многолетний опыт воспринимают не как работу, а яркую жизнь на сцене.

Поэтому, наверное, в этом сложность, и одновременно в этом плюс: не возникает ощущение, что ты просто актер. Ты синтетический актер, который объединяет в себе очень много различных сфер. Поэтому именно в театре кукол возможно осуществление таких своих желаний, которые в жизни невозможно сделать. Именно театр кукол и именно «Батлейка». Это мой родной город, в котором родилась и вернулась сюда работать. И я очень счастлива, что так все произошло.

Татьяна Чаевская, ведущий мастер сцены Минского областного театра кукол «Батлейка»: Мастерство актеров-кукольников заключается в том, что нужно себя прикрыть, но одновременно вся энергия уходит в руки, и оживает кукла. Самое большое мастерство, когда зритель не обращает внимания на живого, когда зритель смотрит только на куклу – значит, ты работаешь правильно. А это еще сложнее, когда ты не играешь лицом, когда ты не хлопочешь, эмоции – все туда направляется.

В репертуаре театра более 30 спектаклей, как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых. В копилке – пьесы Сергея Ковалева, Владимира Короткевича, Янки Купалы, Петра Васюченко и других известных авторов. Принцип Молодечненской «Батлейки»: чтить традиции белорусской классики и при этом соответствовать требованиям зрителя. Постепенно спектакли начали ставиться и на русском языке, а на сцене появились образы из зарубежной литературы.

В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»

Алла Полякова:

Маленького зрителя не обманешь. Маленький зритель настолько все чувствует и улавливает, и настолько пронзительно! Я могу привести такой пример, когда в одном из спектаклей нашего репертуара идет премьера, сидят маленькие зрители, и там была сцена такая: девочке дают орешки в шоколаде. Но это не было продемонстрировано орешком, а просто говорили: «Орешки в шоколаде», и передавали этой девочке. И после спектакля один из маленьких зрителей сказал: «А где же орешки?!». И тут режиссер задумался, ведь орешков не было, была только фраза. И вот спектакль в 92 году был поставлен, и с тех пор у нас есть орешки.

Мало кто знает, что происходит за кулисами во время спектакля или на репетициях. Оказывается, дети есть не только в зале, но и в гримёрных. Так, увидев воочию мастерство игры на сцене, маленькие ценители искусства становятся известными актёрами и создают целые династии кукольников.