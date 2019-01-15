К 45-летию хореографического ансамбля. Юбилейный концерт «Хорошек» состоится в Минске

Новости Беларуси. Народные танцы в строгой академической манере и в безупречном исполнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 45 лет назад на первую репетицию собрались артисты «Хорошек».
Новости Беларуси. Народные танцы в строгой академической манере и в безупречном исполнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 45 лет назад на первую репетицию собрались артисты «Хорошек».
Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль давно является визитной карточкой нашей страны. В гастрольной карте коллектива – шесть десятков стран. За годы сменилось несколько поколений артистов, бессменным остается художественный руководитель коллектива – народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. Сегодня, 15 января, она обязательно выйдет к публике.
Юбилейный концерт «Хорошек» состоится вечером в Минске.