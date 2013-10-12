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В Минской области устанавливают рекорд европейского масштаба: там готовят самую большую картофельную клецку

12 октября 2013 15:09
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Новости Беларуси. Рекорд европейского масштаба устанавливают в Ратомке. Там сегодня пытаются приготовить самую большую картофельную клецку. Происходит это в рамках первого в стране масштабного семейного фестиваля.

Открыл мероприятие кулинарный конкурс, в котором сразились 4 семьи. Помимо того,  готовят блюда из самого традиционного в нашей стране овоща – картофеля. Все возможности его использования показывают повара из ресторанов французской, немецкой, итальянской кухонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы # Семья

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